Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pomůžete s nalezením?
Muž se ztratil manželce u tenisových kurtů v Malšovicích.
AKTUALIZACE ze dne 21.7.2026, 19:00
Odvoláváme pátrání po pohřřešovaném muži, byl v pořádku nalezen. Všem děkujeme.
por. Pižlová Šárka, DiS.19:00
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Dnes okolo 15. hodiny nám oznámila manželka 82letého muže, že ho při vyjížďce na kole u tenisových kurtů v Malšovicích ztratila, když zřejmě špatně odbočil a jel na Flošnu. Pohřešovaný muž měl na sobě krátké kalhoty, černou bundu s dlouhým rukávem a na hlavě červenou cyklistickou přilbu. Jede na šedém kole Ghost.
Dle oznamovatelky muž jeví známky dezorientace a zřejmě netrefí domů. V současné době již může být kdekoliv po městě. U sebe nemá telefon, klíče od domu ani doklady.
Tímto žádáme veřejnost o pomoc při jeho nalezení. Pokud máte jakékoliv informace k jeho osobě, pohybu či místu, kde se nachází, neprodleně nás kontaktujte na lince 158. Děkujeme.
V případě nalezení bude tento odkaz již neaktivní - ZDE.
por. Pižlová Šárka, DiS.
21.7.2026, 17:45