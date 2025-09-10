Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomůžete nám?

Pátráme po pohřešovaném muži z Řešetovy Lhoty 

Od pondělí 8. září 2025 pátráme po 60letém muži z Řešetovy Lhoty, který měl ráno odjet autobusem do práce. Podle svědectví však zůstal doma, kde byl naposledy spatřen kolem 6:30. Do zaměstnání nenastoupil ani ten den, ani následující, domů se nevrátil a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Jeho mobilní telefon je nedostupný.

Pohřešovaný odešel oblečený do džínů, bílého trička, šedé mikiny a měl s sebou šedý batoh. Netrpí žádnými zdravotními obtížemi a z domova si nevzal žádné osobní věci.

Policisté prověřili okolí jeho bydliště, kontaktovali sousedy i zdravotnická zařízení, avšak zatím bez výsledku. Mohl by se pohybovat v okolí Řešetovy Lhoty na Náchodsku, nelze však vyloučit, že odjel neznámo kam veřejnou dopravou.

Vzhledem k obavám o jeho zdraví a život žádáme veřejnost o pomoc s jeho vypátráním. Jakékoliv informace prosím neprodleně sdělte na linku 158.

Podrobné informace o pohřešovaném muži. Pokud je odkaz nefunkční, bylo pátrání odvoláno.

por. Karolína Macháčková
10.9.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 