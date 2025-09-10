Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pomůžete nám?
Pátráme po pohřešovaném muži z Řešetovy Lhoty
Od pondělí 8. září 2025 pátráme po 60letém muži z Řešetovy Lhoty, který měl ráno odjet autobusem do práce. Podle svědectví však zůstal doma, kde byl naposledy spatřen kolem 6:30. Do zaměstnání nenastoupil ani ten den, ani následující, domů se nevrátil a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Jeho mobilní telefon je nedostupný.
Pohřešovaný odešel oblečený do džínů, bílého trička, šedé mikiny a měl s sebou šedý batoh. Netrpí žádnými zdravotními obtížemi a z domova si nevzal žádné osobní věci.
Policisté prověřili okolí jeho bydliště, kontaktovali sousedy i zdravotnická zařízení, avšak zatím bez výsledku. Mohl by se pohybovat v okolí Řešetovy Lhoty na Náchodsku, nelze však vyloučit, že odjel neznámo kam veřejnou dopravou.
Vzhledem k obavám o jeho zdraví a život žádáme veřejnost o pomoc s jeho vypátráním. Jakékoliv informace prosím neprodleně sdělte na linku 158.
Podrobné informace o pohřešovaném muži. Pokud je odkaz nefunkční, bylo pátrání odvoláno.
por. Karolína Macháčková
10.9.2025