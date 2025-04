Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomozte s nalezením

NÁCHODSKO - Seniorka v ohrožení.

Dnes krátce před 21. hodinou jsme obdrželi oznámení o pohřešování seniorky. Pátráme po 83leté ženě, která je vysoký přibližně 165 cm, střední postavy. Mohla by se pohybovat v okolí Police nad Metují na Náchodsku, ale není vyloučeno, že odjela neznámo kam veřejnou dopravou. Dnes odešla okolo 15. hodiny z domu, před tím mluvila o procházce do Machova. Do současné doby se nevrátila a ani o sobě nedala nikomu žádnou zprávu a je nekontaktní. Policisté prověřili známé, blízké okolí místa jejího pobytu, zdravotnická zařízení, ale bohužel bez kladného výsledku. Co by mohla mít seniorka na sobě, se nepodařilo zjistit.

Jelikož je důvodná obava o její zdraví a život, žádáme občany, kteří by mohli o pohřešované podat jakoukoliv informaci, ať zavolají na linku 158.

Podrobné informace o pohřešované seniorce. Pokud je odkaz nefunkční, bylo pátrání odvoláno.

por. Ing. Karolína Macháčková

18.4.2025

