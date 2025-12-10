Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pomozte najít pohřešovaného muže
Muž odjel do práce, kam nedorazil.
Od dnešního dne pátráme po 39letém muži, který dne 9. prosince 2025 v 06:10 hodin odjel do zaměstnání v Předměřicích nad Labem, kam však nedorazil. Pohřešovaný jel služebním vozidlem Citroën Jumper s reklamním označením „Ekoizol“. Mobilní telefon je od dopoledních hodin nedostupný a muž se nevrátil do místa svého trvalého bydliště. V minulosti se nikdy nestalo, že by nepodal zprávu o svém pohybu.
Popis oblečení:
- čepice zelené barvy
- bunda černá s kapucí
- modrošedé pracovní kalhoty
- pracovní boty černé barvy
Pokud jste pohřešovaného muže nebo vozidlo Citroën Jumper s reklamou „Ekoizol“ viděli, nebo máte jakékoli informace o jeho pohybu, obraťte se neprodleně na linku 158.
Odkaz na pohřešovaného naleznete ZDE.
Pokud je odkaz neaktivní, muž byl vypátrán. Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Martina Jandová
10.12.2025