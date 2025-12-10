Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomozte najít pohřešovaného muže

Muž odjel do práce, kam nedorazil. 

Od dnešního dne pátráme po 39letém muži, který dne 9. prosince 2025 v 06:10 hodin odjel do zaměstnání v Předměřicích nad Labem, kam však nedorazil. Pohřešovaný jel služebním vozidlem Citroën Jumper s reklamním označením „Ekoizol“. Mobilní telefon je od dopoledních hodin nedostupný a muž se nevrátil do místa svého trvalého bydliště. V minulosti se nikdy nestalo, že by nepodal zprávu o svém pohybu.

Popis oblečení:

  • čepice zelené barvy
  • bunda černá s kapucí
  • modrošedé pracovní kalhoty
  • pracovní boty černé barvy

Pokud jste pohřešovaného muže nebo vozidlo Citroën Jumper s reklamou „Ekoizol“ viděli, nebo máte jakékoli informace o jeho pohybu, obraťte se neprodleně na linku 158.

Odkaz na pohřešovaného naleznete ZDE.

Pokud je odkaz neaktivní, muž byl vypátrán. Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Martina Jandová
10.12.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 