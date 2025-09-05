Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podvody se nevyhýbají ani Jičínsku
Od falešných investic po smyšlené příběhy
V posledních dnech zaznamenali policisté na Jičínsku několik případů podvodného jednání, kdy pachatelé využívají důmyslné legendy a manipulativní taktiky k tomu, aby z důvěřivých občanů vylákali finanční prostředky. Tito podvodníci často působí velmi přesvědčivě, využívají aktuálních trendů, lidské důvěřivosti nebo strachu. Zaměřují se na široké spektrum obyvatel – od mladých lidí až po seniory.
Níže je ukázka několika typických podvodných praktik, které se v posledních dnech objevily na Jičínsku a slouží jako varování před stále sofistikovanějšími metodami pachatelů.
Investiční podvod: 79letý muž byl kontaktován prostřednictvím aplikace WhatsApp a e-mailem s nabídkou investic. Po zaslání dvou plateb v celkové výši přes 30 tisíc korun mu byly slíbeny výnosy, blížící se částce čtvrt milionu korun, které však nikdy neobdržel.
Falešný prodej: 40letý muž reagoval na inzerát o prodeji karavanu, vyvěšený na inzertním portálu. Po uhrazení rezervačního poplatku 15 000 tisíc korun mu zboží nebylo dodáno a kontakt s inzerentem ustal.
Podvodná zpráva o rozbitém telefonu: 56letá žena obdržela zprávu, která se tvářila jako žádost o pomoc od její dcery, která tvrdila, že má rozbitý telefon. Následně žádala o proplacení účtů. Na základě zpráv žena zaslala přes 14 tisíc korun. Posléze telefonicky kontaktovala skutečnou dceru, která ji sdělila, že o žádné peníze nežádala.
Doporučení pro veřejnost:
- Nikdy neposílejte peníze na základě neověřených zpráv, byť se tváří jako od blízkých osob.
- Při investování si vždy ověřte důvěryhodnost platformy – podvodníci často využívají falešné weby a identitu.
- Buďte obezřetní u podezřele výhodných nabídek. Rezervační poplatky bez smlouvy a záruky jsou rizikové.
- Buďte obezřetní při komunikaci přes WhatsApp, e-mail či sociální sítě – podvodníci často využívají falešné identity.
5. září 2025
prap. Mgr. Martin Stránský