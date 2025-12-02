Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opilec havaroval
V Maršově narazil do veřejného osvětlení.
Dopravní policisté šetří havárii nákladního vozidla Berlingo, ke které došlo v uplynulých dnech v Horním Maršově, přičemž vůz řídil opilý 47letý řidič.
Horní MaršovDle dosud provedeného šetření k havárii mělo dojít po projetí levotočivé zatáčky na přímém a přehledném úseku komunikace, když muž vyjel na chodník a tam narazil do veřejného osvětlení. Po nárazu se vozidlo přetočilo zadní částí směrem do středu vozovky.
Policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,66 promile a dále ho vyzvali k odběru biologického materiálu, kterému mu se následně podrobil. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a předběžná škoda na poškození vozidla a osvětlení byla vyčíslena na 40 tisíc korun.
Policisté v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidiči hrozí až tříletý pobyt ve vězení.
por. Pižlová Šárka, DiS.
2.12.2025, 11:00