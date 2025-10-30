Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Opakovaně řídil pod vlivem
Muž na Trutnovsku přišel o vozidlo.
Během úterního svátečního dne policisté ve Vrchlabí zastavili v dopoledních hodinách 43letého muže, který řídil vozidlo značky Audi. Silniční kontrola odhalila, že muž není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Dechová zkouška navíc prokázala přítomnost alkoholu v dechu – konkrétně hodnoty 1,92 a 2,06 promile. Policisté muži další jízdu zakázali.
Přibližně o hodinu a půl později však policejní hlídka téhož muže opětovně zastavila, tentokrát v katastru obce Dolní Branná. I tentokrát byl za volantem vozidla Audi, a opět pod vlivem alkoholu – dechová zkouška ukázala hodnoty 2,01 a 2,00 promile.
Vzhledem k tomu, že muž svůj skutek – řízení pod vlivem alkoholu i přes zákaz opakoval, policisté přistoupili k zajištění vozidla jakožto nástroje k páchání trestné činnosti. Muž tak dále neměl možnost za volant vozidla opět usednout.
Muži za spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Případem se policisté nadále zabývají.
Policie důrazně upozorňuje všechny řidiče, že řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je nejen nebezpečné, ale i trestné. Alkohol snižuje schopnost soustředění, zpomaluje reakce a zkresluje úsudek. I malé množství alkoholu může výrazně ovlivnit schopnost bezpečně řídit.
prap. Mgr. Martin Stránský