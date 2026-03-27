Objasněné krádeže

Za opakované jednání mu hrozí dva roky vězení. 

Trutnovští policisté v uplynulých dnech objasnili dvě krádeže, ke kterým došlo v místních obchodních domech od konce února do začátku března., když ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 36letému muži.

Muž měl nejprve v drogistickém obchodě odcizit vlasové doplňky v hodnotě téměř 1 500 korun. O několik dní později si měl do batohu uschovat vrtací kladivo a projít s ním přes pokladny bez zaplacení. Celková škoda tak přesáhla 5 000 korun.

Lustrace podezřelého ukázala, že byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost již odsouzen. V případě prokázání viny mu nyní hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Pižlová Šárka, DiS.
27.3.2026, 9:00

