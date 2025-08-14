Objasněná krádež kabelů
AKTUALIZACE: Dva muži ve věku 28 a 36 let si vyslechli obvinění.
Rychnovští kriminalisté ukončili vyšetřování návrhem na podání obžaloby.
Rychnovským kriminalistům se podařilo objasnit krádež kabelů ze stavby v Kostelci nad Orlicí, která se odehrála v srpnu loňského roku. Díky důsledné operativně pátrací činnosti vypátrali a následně obvinili dva muže ve věku 28 a 36 let z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství. Ti měli v noci z 12. srpna na 13. srpna 2025 vniknout do objektu v rekonstrukci, kde měl mladší z mužů kleštěmi odštípat stovky metrů kabelů nainstalovaných ve zdích a příčkách budovy, zatímco druhý měl objekt „hlídat“. Společnými silami odcizené kabely ze stavby odvezli. Kromě samotné krádeže a poškození zhruba 5 km kabelů vznikla ještě další škoda související s demontáží poškozených instalací a na provedení instalací nových. Celková škoda na základě odborného vyjádření byla vyčíslena na téměř 300 tisíc korun. Oba obvinění se k činu doznali a uvedli, že téměř 50 kg mědi získané z kabelů následně zpeněžili ve výkupu druhotných surovin a takto získané finanční prostředky si rozdělili.
Oba muže kriminalisté obvinili z trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství. Mladší z mužů má v rejstříku trestů 3 záznamy o odsouzení, starší celkem 10 za různorodou trestnou činnost. V případě pravomocného odsouzení hrozí oběma mužům tresty odnětí svobody až na 2 léta.
V uplynulých dnech rychnovští kriminalisté ukončili vyšetřování případu a na Okresní státní zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou předložili návrh na podání obžaloby proti oběma obviněným.
8. dubna 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Policisté již podruhé během dvou týdnů přijali oznámení o krádeži kabelů ze stavby v Pelcově ulici, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce objektu. K prvnímu skutku mělo dojít v období 23. – 29. července. Zatím neznámý pachatel či pachatelé si z vnitřní části objektu odnesli několik smotků kabelů o délce 1,5 km za téměř 50.000 korun. Druhé oznámení jsme přijali ve středu 13. srpna. Tentokrát mělo předešlou noc ze stavby zmizet přibližně 5 km elektrických CYKY kabelů, které již byly zabudovány do zdí a připraveny k zaházení omítkou. Škoda na odcizených kabelech byla odhadnuta na 160.000 korun a současně vznikla další škoda společnosti, která rekonstrukci provádí v souvislosti s opětovným zabudováním kabelů do desítky bytů a dvou společných chodeb.
Kostelečtí policisté v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, zjišťují veškeré okolnosti případů a provádí úkony směřující k jejich objasnění.
Pokud jste si v uvedeném období všimli podezřelého pohybu osob nebo vozidel v okolí stavby, nebo máte informace, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte obvodní oddělení policie v Kostelci nad Orlicí na telefonním čísle 974 536 711 nebo volejte linku 158.
14. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová