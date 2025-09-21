Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Neviděli jste ji?
Pátráme po mladistvé 15leté dívce.
Hořičtí policisté od dnešního dne pátrají po mladistvé 15leté dívce. Dívka se ve čtvrtek vracela z týdenního pobytu ze Skotska, kam jela se základní školou. Poslední kontakt s matkou byl telefonicky ve čtvrtek 18. září 2025. Dívka své matce oznámila, že autobusem přijedou až v pozdních nočních hodinách, z tohoto důvodu uvedla, že přespí u kamarádky a vrátí se domů až v neděli 21.září 2025. U kamarádky se však vůbec neobjevila a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu.
Popis pohřešované:
Zdánlivý věk 18 let, výška přibližně 180 cm, štíhlá postava, oválný obličej, hubená tvář. Vlasy má obarvené na rezavo, dlouhé, rovné, s pěšinkou uprostřed. Není známo, jaké oblečení má v současné době na sobě. Dle prvotního šetření by se mohla pohybovat v přítomnosti 36letého muže.
Po mladistvé intenzivně pátráme a žádáme veřejnost o pomoc při jejím nalezení.
Pokud jste dívku zahlédli, nebo víte, kde se v současné době nachází, neprodleně kontaktujte linku 158. Děkujeme za spolupráci.
Odkaz na pohřešovanou dívku naleznete ZDE.
Pokud odkaz již není aktivní, dívka byla vypátrána.
por. Bc. Martina Jandová
21.9.2025