Nepovedená krádež

Při krádeži autobaterií v Nové Pace přistižen recidivista. 

Policisté z obvodního oddělení v Nové Pace v minulých dnech sdělili podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody a krádeže 31letému muži. Ten měl začátkem prosince tohoto roku v Nové Pace, část Vlkov, neoprávněně vstoupit na pozemek jednoho z domů, kde následně vešel do garáže. Zde nalezl čtyři kusy autobaterií, které se pokusil odcizit. Jeho jednání však neuniklo pozornosti obyvatele domu, který muže přistihl přímo při činu a přivolal policejní hlídku.

Muž má pestrou trestní minulost a brány věznice naposledy opustil v lednu letošního roku. V případě prokázání viny mu nyní za nevydařenou krádež hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta.

11. prosince 2025
por. Mgr. Martin Stránský

