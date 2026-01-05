Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nenechte se nachytat!
Podvodníci lákají na „snadný přivýdělek“ sledováním videí.
Poslední den roku 2025 přišel náchodským kriminalistům oznámit 21letý muž podvod, při kterém přišel o více než 113 000 korun. Pachatelé ho přes sociální síť nalákali na nabídku přivýdělku za sledování videí. Komunikace probíhala přes různé komunikační aplikace, kde mu byly postupně zadávány úkoly spojené nejdříve se sledováním určených videí, za což zpočátku poškozený skutečně obdržel menší částky jako odměnu, což v něm vzbudilo důvěru. Následně byl vyzván k založení účtu u finanční platformy a k převodu vlastních prostředků pod záminkou předplacení dalších „lépe hodnocených“ videí a za možnost postupu do vyšší úrovně plnění úkolů s vyššími provizemi. Celkem zaslal 113 239 korun, které podle instrukcí pachatelů posílal na různé účty. Slíbené provize už nikdy neobdržel, navíc musel zaplatit další nelogické poplatky – jako například za uvolnění jeho předchozí zablokované platby (tato legenda o nutnosti platby jako „zprůchodnění zablokované transakce“ je velmi rozšířená u různých podobných podvodů, a přitom je to zcela absurdní záležitost – neexistuje žádné zprůchodnění zablokované platby jinou platbou). Jedná se o přečin podvodu, za který lze uložit až pětiletý trest odnětí svobody.
Podvodníci často využívají taktiku, kdy nejprve vyplácí menší odměny, aby získali důvěru oběti. Poté požadují zasílání vyšších částek za příslib získání vyšších provizí, díky postoupení do vyšší úrovně, za zaplacení VIP statusu recenzenta atd. V tomto případě poškozený nakonec poslal mimo jiné částku 88 000 korun ke zhodnocení s vidinou zisku přes 200 000 korun, který však nikdy nepřišel.
Varujeme veřejnost před podobnými nabídkami. Buďte obezřetní při jakýchkoli příležitostech „snadného výdělku“ na sociálních sítích. Nikdy neposílejte peníze neznámým osobám ani na neověřené účty. Prověřujte informace – pokud něco zní příliš dobře, aby to byla pravda, pravděpodobně to pravda není. Neposkytujte přístup k vašim bankovním účtům nebo osobním údajům. V případě podezření okamžitě kontaktujte Policii ČR.
por. Karolína Macháčková
5.1.2026