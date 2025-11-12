Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Naletěla falešnému bankéři
Rozrušená 58letá žena z Rychnovska poslala na „krizový účet“ téměř 100 tisíc.
V úterý 11. listopadu 2025 oznámila poškozená 58letá žena policistům z obvodního oddělení v Týništi nad Orlicí podvodné jednání. Neznámý muž jí telefonicky kontaktoval a informoval, že její účet u České spořitelny byl napaden a někdo se pokusil vybrat její peníze. Poškozená muži sdělila, že tento účet zrušila již před pěti lety a aktuálně využívá služby ČSOB. Muž jí na to sdělil, že během několika minut ji bude volat zaměstnanec současného bankovního ústavu.
Z podobného telefonního čísla jí skutečně obratem zavolal muž, který se představil jako zaměstnanec ČSOB, a tvrdil, že došlo k napadení i jejího účtu u ČSOB a je nutné jej zabezpečit vytvořením úplně „nového bezpečného účtu nebo krizového na 24 hodin“. Během hovoru jí neustále opakoval, že její peníze jsou v ohrožení a stále dokola ji ujišťoval, že na novém účtu budou peníze v bezpečí. Žena po naléhání nakonec zvolila ten bezpečnostní na 24 hodin a v domnění, že chrání své finance, poškozená odeslala ze svého účtu téměř 100 tisíc korun. Po zadání čísla nadiktovaného účtu se jí jako příjemce platby zobrazilo jméno neznámého cizince, přesto to ženu neodradilo, a peníze převedla. Pracovník banky jí měl poté obratem informovat, zda peníze přišly v pořádku na „správný“ účet. K tomu už ale nedošlo a telefon podvodníků byl nedostupný. Bohužel až poté žena zavolala do své banky, kde jí sdělili, že se stala obětí podvodu a má případ oznámit policistům.
Policie případ prověřuje ze spáchání trestného činu podvodu, za což neznámému pachateli v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta.
Podvodníci neustále zneužívají důvěru občanů. Pod různými smyšlenými legendami, příběhy a pod psychickým nátlakem, často vyvoláním strachu o blízké nebo o finance, lákají peníze z důvěřivých obětí. Pracovníci bank nikdy nepožadují převody peněz na „zabezpečené účty“ ani nevolají z neznámých čísel.
Pokud si potřebujete ověřit informace k vašemu účtu, zda je podle tvrzení podvodníků v ohrožení, zavěste hovor a zavolejte sami přímo do své banky ještě předtím, než provedete jakoukoliv transakci!!! Po zaslání peněz okamžitou platbou na cizí účet už je většinou pozdě.
Nezapomínejte, že podvodníci jsou velice zdatní manipulátoři!!!
12. listopadu 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová