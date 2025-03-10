Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nakupoval bez peněz
Způsobil škodu téměř 15 tisíc korun.
Včera 2. října 2025 ve zkráceném přípravném řízení sdělili trutnovští policisté podezření 29letému muži ze spáchání přečinu krádeže. Svým jednáním způsobil škodu téměř 15 000 korun.
Podle policistů muž během září nejméně osmkrát navštívil stejnou prodejnu s drogistickým zbožím v Trutnově, odkud bez zaplacení odnášel voňavky, deodoranty a krémy.
Přestože byl za obdobné jednání v posledních třech letech již odsouzen, v protiprávním chování pokračoval.
V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Pižlová Šárka, DiS.
3.10. 2025, 10:10