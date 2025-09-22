Policie České republiky  

Nákladní vůz vjel do staveniště

Škoda přesahuje 750 tisíc korun. 

V úterý 16. září 2025 krátce před 23. hodinou došlo na silnici I/35 v katastru obce Čistěves k dopravní nehodě, při které nákladní vozidlo značky DAF s návěsem narazilo do odstavených pracovních strojů. Nehoda se stala v úseku, kde je kvůli stavbě dálnice provoz veden mimoDN původní trasu komunikace.

Dvaapadesátiletý řidič nákladního vozu dle prvotního šetření nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu komunikace a vjel přímo do prostoru staveniště, kde narazil pravou přední a boční částí vozidla do dvou pracovních strojů – finišeru a hutnícího válce. Naštěstí při nehodě nedošlo ke zranění osob. Policisté na místě provedli u řidiče dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Předběžná škoda byla vyčíslena na více než 750 tisíc korun. Případ je nadále v šetření královéhradeckých dopravních policistů.

por. Bc. Martina Jandová
22.9.2025

