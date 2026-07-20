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Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Muž skončil v nemocnici

Opilý cyklista zřejmě usnul na silnici, řidič ho s vozidlem přejel. 

Dopravní policisté v pátek 17. července 2026 před 21. hodinou vyjížděli do Malých Svatoňovic k dopravní nehodě osobního vozidla a chodce, která se stala na Úpické ulici.
Úpická uliceÚpická uliceDle dosud zjištěných skutečností k nehodě došlo tím způsobem, že 39letý řidič vozidla Volkswagen při najíždění do mírné pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy a nejel jen takovou rychlostí, aby zastavil vozidlo na vzdálenost, na kterou měl rozhled, přičemž levým předním kolem a následně částečně levým zadním kolem přejel dolní končetiny muže ležícího na komunikaci i jeho kolo. Cyklista se na místě podrobil dechové zkoušce na alkohol s pozitivním výsledkem 2,17 promile a následně byl letecky transportovaný s těžkým zraněním do nemocnice v Hradci Králové.  Řidič vozidla měl testy negativní.  

Příčiny a okolnosti dopravní nehody šetří dopravní policisté z Trutnova.  

por. Pižlová Šárka, DiS.
20.7.2026, 10:40

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