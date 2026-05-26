Motorkář střet s vozidlem nepřežil

Silnice I/35 byla 4 hodiny zcela uzavřená. 

V pondělí 25. května krátce před 9. hodinou ráno jsme přijali na linku 158 oznámení o dopravní nehodě na silnici I/35 u obce Úlibice na Jičínsku. Zde došlo ke střetu vozidla zn. Volkswagen s motocyklem zn. Yamaha. Zraněný 53letý motocyklista byl z místa dopravní nehody letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde později svým zraněním podlehl.

U 58letého řidiče vozidla Volkswagen policisté provedli dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu, která vyšla negativně, stejně jako drogový test. Přesné příčiny a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření. 

Silnice I/35 byla po dobu šetření zcela uzavřena, kolem 13:00 došlo k jejímu zprůjezdnění.

26. května 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová

