Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Miliony kilometrů bez nehody
Řidiči s rekordními počty kilometrů bez nehod převzali ocenění.
Dne 18. prosince 2025 proběhlo v Dopravním podniku města Hradec Královékaždoroční vyhodnocení soutěže "Jízda bez nehod". Oceněni byli řidiči, kteří dlouhodobě jezdí bezpečně a bez dopravních nehod.
Největší počet kilometrů bez nehody ujel pan Petr Husák, který najel úctyhodných 1 500 000 kilometrů. Na druhém místě a třetím místě se zároveň umístili pan Jaroslav Červenka a pan Jan Hradecký, kteří shodně najeli 1 milion kilometrů, aniž by způsobili dopravní nehodu.
Zástupci Policie České republiky všem oceněným pogratulovali a předali upomínkové předměty s našimi logy. Zodpovědných řidičů si moc vážíme a byli bychom rádi, kdyby si z nich vzali příklad i ostatní účastníci silničního provozu.
Děkujeme všem, kteří jezdí bezpečně!
por. Bc. Martina Jandová
18.12.2025