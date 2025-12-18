Policie České republiky  

Miliony kilometrů bez nehody

Řidiči s rekordními počty kilometrů bez nehod převzali ocenění. 

Dne 18. prosince 2025 proběhlo v Dopravním podniku města Hradec Královékaždoroční vyhodnocení soutěže "Jízda bez nehod". Oceněni byli řidiči, kteří dlouhodobě jezdí bezpečně a bez dopravních nehod.

Největší počet kilometrů bez nehody ujel pan Petr Husák, který najel úctyhodných 1 500 000 kilometrů. Na druhém místě a třetím místě se zároveň umístili pan Jaroslav Červenka a pan Jan Hradecký, kteří shodně najeli 1 milion kilometrů, aniž by způsobili dopravní nehodu. 

Zástupci Policie České republiky všem oceněným pogratulovali a předali upomínkové předměty s našimi logy. Zodpovědných řidičů si moc vážíme a byli bychom rádi, kdyby si z nich vzali příklad i ostatní účastníci silničního provozu.

Děkujeme všem, kteří jezdí bezpečně!

por. Bc. Martina Jandová
18.12.2025

