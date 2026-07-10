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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Loupež na poště

Pátrání po podezřelém muži pokračuje i nadále. 

Od včerejšího dne prověřujeme oznámení, jež nám bylo učiněno na linku 158, podle něhož měl v odpoledních hodinách v Kratonohách muž po pracovnici pošty požadovat hotovost. Podle oznamovatelky však měl po neúspěšném získání peněz odejít z pošty neznámo kam.

Mužova tvář byla dle oznamovatelky kromě očí zahalena a mluvil plynně česky. Ze zatím zjištěných informací měl být pachatel střední postavy v tmavém oděvu. 

V souvislosti s pátráním po pachateli zjišťujeme i to, jak se událost odehrála. Událost se obešla bez zranění. Policisté společně s kriminalisty provedli na místě události všechny potřebné úkony s cílem zjistit mužovu identitu a jeho následný pohyb. Současně zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže, za což zatím neznámému pachateli, po němž intenzivně i nadále pátráme, hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody až na deset let.

10. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová

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