Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Loupež na poště
Pátrání po podezřelém muži pokračuje i nadále.
Od včerejšího dne prověřujeme oznámení, jež nám bylo učiněno na linku 158, podle něhož měl v odpoledních hodinách v Kratonohách muž po pracovnici pošty požadovat hotovost. Podle oznamovatelky však měl po neúspěšném získání peněz odejít z pošty neznámo kam.
Mužova tvář byla dle oznamovatelky kromě očí zahalena a mluvil plynně česky. Ze zatím zjištěných informací měl být pachatel střední postavy v tmavém oděvu.
V souvislosti s pátráním po pachateli zjišťujeme i to, jak se událost odehrála. Událost se obešla bez zranění. Policisté společně s kriminalisty provedli na místě události všechny potřebné úkony s cílem zjistit mužovu identitu a jeho následný pohyb. Současně zahájili ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže, za což zatím neznámému pachateli, po němž intenzivně i nadále pátráme, hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody až na deset let.
10. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová