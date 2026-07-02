Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kriminalisté dopadli recidivistu
Za devět měsíců měl napáchat na Náchodsku a Trutnovsku škodu za 400 tisíc korun.
Náchodským kriminalistům se podařilo objasnit rozsáhlou sérii majetkové trestné činnosti. Šestatřicetiletý muž z Trutnovska, který během několika měsíců páchal trestnou činnost na Náchodsku i Trutnovsku, skončil v rukou policie a na soud si počká ve vazební věznici. Díky důkladné práci policistů se navíc podařilo zajistit a vrátit původním majitelům řadu odcizených věcí, včetně osobního automobilu a mopedu.
Kriminalisté na případu intenzivně pracovali od září 2025. Vzhledem k tomu, že obviněný ve své protiprávní činnosti opakovaně pokračoval, probíhalo jeho trestní stíhání ve čtyřech postupně navazujících vlnách. Poslední, čtvrté usnesení o zahájení trestního stíhání si převzal 6. června 2026. Bezprostředně poté byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, kterému soud vyhověl.
Kriminalisté muži prokázali celkem 26 skutků, kterých se měl dopustit od září 2025 do začátku června 2026, zejména v Červeném Kostelci, Velkých Svatoňovicích, Úpici, Hajnici a Rtyni v Podkrkonoší. Zaměřoval se na širokou škálu objektů – od rodinných domů, garáží a zahradních kůlen až po firemní areály a restaurační zařízení.
Jeho trestná činnost spočívala především v:
- krádežích a vloupáních, při nichž odcizoval stovky litrů pohonných hmot, autobaterie, pracovní nářadí, elektroniku, televizory, ale také potraviny, alkohol a cigarety,
- porušování domovní svobody, kdy neoprávněně vstupoval na soukromé pozemky a do objektů, přičemž poškozoval majetek například přestřiháváním zámků či rozbíjením oken,
- neoprávněném užívání cizí věci, když odmítl vrátit vypůjčený moped značky Babetta a následně bez souhlasu majitele užíval i osobní vozidlo Škoda Octavia,
- maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, neboť opakovaně řídil motorová vozidla, přestože měl uložený zákaz řízení. Několikrát byl při jízdě kontrolován policejními hlídkami,
- neoprávněném přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu pro vlastní potřebu, když u něj kriminalisté zajistili 1,96 gramu pervitinu.
Celková škoda způsobená jeho jednáním dosahuje přibližně 400 tisíc korun.
Muž je stíhán vazebně. Trestné činnosti se navíc dopouštěl jako recidivista, neboť byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. S ohledem na rozsah a charakter jeho jednání mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Významným úspěchem náchodských kriminalistů není pouze dopadení obviněného a zamezení jeho další trestné činnosti, ale také zajištění značné části odcizených věcí. Mezi nimi byl například neoprávněně užívaný moped nebo osobní automobil, který pachatel po svém jednání odstavil v lesním porostu. Policistům se podařilo zajistit a vrátit majitelům také část nářadí pocházejícího z vloupání, odcizenou elektrokoloběžku a další věci získané trestnou činností.
Kriminalisté v současné době dokončují procesní úkony. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby bude následně předložen státnímu zástupci.
por. Karolína Hynková
2.7.2026