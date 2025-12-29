Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo poškodil vozidlo.
Policisté v Jičíně hledají svědky.
Dopravní policisté z Jičína se zabývají případem poškození zaparkovaného automobilu, k němuž mělo dojít v dopoledních hodinách dne 22. prosince 2025 v Jičíně, ulice Riegrova, v prostoru u obchodního centra. Dosud neznámý řidič s dosud nezjištěným vozidlem se zřejmě plně nevěnoval řízení a narazil do pravé zadní části nárazníku zaparkovaného vozidla značky Dacie. Po způsobení škody z místa nehody odjel, aniž by zastavil a splnil zákonné povinnosti účastníka dopravní nehody. Škoda byla předběžně vyčíslena na částku 10 000 Kč.
Policie ČR žádá všechny možné svědky události, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v okolí obchodního centra v ulici Riegrova, aby kontaktovali linku 158 nebo se obrátili přímo na dopravní inspektorát v Jičíně na telefonním čísle 974 533 250.
29. prosince 2025
por. Mgr. Martin Stránský