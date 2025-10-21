Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kdo poškodil fasádu domu?
Policisté z Nové Paky hledají svědky.
Policisté z obvodního oddělení Nová Paka se aktuálně zabývají případem poškození fasády budovy spolku Junák, která se nachází v ulici Svatojánská ve městě Nová Paka.
K události mělo dojít v období mezi 6. až 10. říjnem letošního roku, kdy dosud neznámý pachatel, případně více pachatelů, posprejoval fasádu objektu blíže nespecifikovaným nápisem o rozměrech přibližně 2 × 4 metry, provedeným černou barvou. Předběžná škoda byla vyčíslena na částku 10 000 Kč.
V souvislosti s tímto případem žádáme veřejnost o pomoc. Pokud jste si v uvedené době všimli podezřelé osoby nebo nestandardního dění v dané lokalitě, kontaktujte prosím policii na telefonním čísle 974 532 651 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě pravomocného odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
21. října 2025
prap. Mgr. Martin Stránský