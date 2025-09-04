Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Internetové podvody
Alarmující trend, který si žádá pozornost.
Je to neviditelný nepřítel, který neútočí v noci, ale klidně uprostřed dne – skrze obrazovku mobilu, počítače, tabletu nebo i během obyčejného telefonního hovoru. Internetové podvody se staly běžnou součástí digitálního života, a zatímco technologie postupují mílovými kroky vpřed, podvodníci nezůstávají pozadu. Naopak – jsou čím dál vynalézavější, rychlejší a nebezpečnější.
V okrese Náchod bylo od 1. ledna do 31. srpna 2025 zaznamenáno 148 případů internetových podvodů. To představuje přes 13 % všech trestných činů řešené územním odborem. Celková škoda dosáhla závratných 27.972.545 Kč. Největší jednotlivá ztráta činila 2.331.500 Kč – a to kvůli jedinému kliknutí na odkaz s tváří známé osobnosti.
Za těmito čísly se skrývají skutečné lidské příběhy. Lidé přicházejí o celoživotní úspory, důvěru i pocit bezpečí. A právě proto je důležité o tom mluvit – nahlas, otevřeně a bez studu.
Jak podvodníci postupují?
Kyberzločinci neoperují v temných uličkách, ale v digitálním prostoru, kde se mohou snadno skrýt za falešné identity, známé značky nebo dokonce tváře celebrit. Využívají psychologii, manipulaci a technologii. A co je nejhorší – spoléhají na lidskou důvěru.
Podvody jsou často velmi sofistikované. Policie upozorňuje, že jejich objasnění je složité – pachatelé většinou působí ze zahraničí, využívají anonymní prostředí a šifrované komunikační kanály. Jedinou spolehlivou prevencí je na podezřelé výzvy vůbec nereagovat.
Nejčastější scénáře internetových podvodů
1. WhatsApp podvody: falešné zprávy od „dětí“
„Ahoj mami, mám nové číslo, můžeš mi prosím poslat peníze?“ – tak začíná mnoho podvodů, které cílí na rodiče. Pachatelé se vydávají za jejich děti, tvrdí, že mají rozbitý telefon, a žádají o rychlou finanční pomoc. Doporučení: Vždy si ověřte identitu volajícího – zavolejte zpět nebo se zeptejte na něco, co ví jen skutečný člen rodiny.
2. Zneužití účtu: žádosti o půjčku jménem oběti
Po napadení účtu rozesílají útočníci zprávy vašim kontaktům s prosbou o půjčku. Váš profil působí důvěryhodně – a právě to je nebezpečné. Doporučení: Zkontrolujte připojená zařízení ve svém účtu. Pokud obdržíte žádost o peníze, ověřte ji jiným kanálem.
3. Falešné investice: deepfaky a kryptoměny
Na internetu kolují videa, kde známé osobnosti „doporučují“ investice do kryptoměn. Ve skutečnosti jde o deepfake – počítačově vytvořený obraz, který má působit autenticky. Doporučení: Nikdy neinvestujte na základě reklamy nebo videa bez ověření. Neposkytujte osobní údaje ani přístup k zařízení.
4. Podvodné telefonáty: falešní bankéři a policisté
„Vaše konto je v ohrožení, musíte okamžitě jednat!“ – podvodníci se vydávají za autority, využívají spoofing a snaží se vás dostat pod tlak. Doporučení: Nikdy neposkytujte citlivé údaje po telefonu. V případě pochybností hovor ukončete a kontaktujte instituci sami.
5. Romantické podvody: láska na dálku
„Jsem lékař na misi, miluji tě, ale potřebuji pomoc…“ – pachatelé budují vztah, získávají důvěru a později žádají o peníze. Doporučení: Neposílejte peníze lidem, které jste nikdy osobně neviděli. Svěřte se blízkým, pokud máte podezření.
6. Podvody na bazarech: falešné nabídky a přepravy
Podvodníci zveřejňují inzeráty, posílají odkazy na falešné platební brány nebo přepravní služby. Cílí na prodávající i kupující. Doporučení: Trvejte na osobním předání. Prověřujte webové adresy a nikdy nevyplňujte údaje o platební kartě.
7. Falešné e-shopy: atraktivní ceny, žádné zboží
Zboží za polovinu ceny? Podezřelé. Podvodné obchody lákají na nízké ceny, ale po zaplacení zboží nedorazí. Doporučení: Prověřujte obchod na recenzních portálech. Používejte jednorázové virtuální karty.
Jak se bránit?
- Nesdělujte PIN, hesla ani přístupové údaje – banka je po vás nikdy nebude chtít telefonicky ani e-mailem.
- Ověřujte si změny telefonních čísel – zavolejte zpět nebo se zeptejte na něco osobního.
- Neposílejte peníze neznámým osobám – ani pokud se vydávají za známé.
- Používejte dvoufázové ověření – zejména u bankovnictví a e-mailu.
- Buďte obezřetní při online komunikaci – zvláště pokud druhá strana žádá o peníze nebo přístup k zařízení.
Co dělá Policie ČR?
Policisté v okrese Náchod se kybernetické kriminalitě věnují systematicky. Spolupracují se školami, seniorskými centry i veřejnými institucemi. Probíhají přednášky, distribuce informačních materiálů a osvětové kampaně. Cílem je zvýšit digitální gramotnost a naučit občany, jak se chránit.
Objasňování těchto trestných činů je složité – pachatelé často působí ze zahraničí, využívají anonymní prostředí a sofistikované nástroje. Přesto se daří rozkrývat organizované skupiny, které mají na svědomí stovky skutků s milionovými škodami.
Závěrem
Ať už jste student, senior nebo podnikatel, digitální hrozby se týkají nás všech. Mluvte o rizicích se svými blízkými, sdílejte informace, buďte obezřetní. Každý klik může mít následky. A pamatujte: nejúčinnější obrana je prevence.
por. Karolína Macháčková
4.9.2025