Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Hledáme svědky dopravní nehody
Přihlásí se cyklista, který byl ve čtvrtek v noci účastníkem dopravní nehody v Hradci Králové?
Královéhradečtí dopravní policisté pátrají po neznámém cyklistovi, který byl účastníkem dopravní nehody v ulici Hrubínova v Hradci Králové.
K nehodě došlo ve čtvrtek 26. února 2026 přibližně ve 22:34 hodin u domu č. p. 1449.
Podle dosavadního šetření došlo ke střetu osobního vozidla značky Opel s dosud neztotožněným cyklistou. Ten po kontaktu s vozidlem ztratil stabilitu, upadl mezi zaparkovaná auta a následně z místa odjel, aniž by došlo k nahlášení události či vzájemné identifikaci účastníků.
V zájmu řádného objasnění okolností a příčin této dopravní nehody se obracíme na veřejnost s žádostí o spolupráci.
- Žádáme samotného cyklistu, aby se přihlásil a poskytl k události vysvětlení.
- Hledáme svědky, kteří se v uvedenou dobu nacházeli v ulici Hrubínova a mohli nehodu vidět.
- Prosíme řidiče, kteří místem projížděli a mají ve vozidlech palubní kamery, aby zkontrolovali své záznamy.
Jakékoliv informace, které by mohly přispět ke ztotožnění cyklisty nebo objasnění průběhu nehody, sdělte prosím na tísňovou linku 158 nebo osobně na kterékoliv služebně Policie České republiky.
Děkujeme za spolupráci.
por. Karolína Macháčková
1.3.2026