Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hledáme cestující z autobusu

Střet Škodovky s autobusem v Janských Lázních. 

Policisté Dopravního inspektorátu z Trutnova od úterý 30. prosince 2025 šetří dopravní nehodu, ke které došlo před 16. hodinou na Krkonošské ulici v Janských Lázních.

Krkonošská Janské LázněKrkonošská Janské LázněZ dosud zjištěných skutečností ke střetu Škodovky s autobusem mělo dojít, když řidič vozidla zastavil z části u pravého okraje komunikace a při opětovném vyjíždění zpět na vozovku ohrozil řidiče autobusu, který jej v tu dobu objížděl.
Vlivem střetu nedošlo ke zranění osob, pouze vznikla předběžná škoda na zúčastněných vozidlech 25 tisíc korun.

„Dopraváci“ tímto žádají cestující z autobusu o pomoc při objasnění děje dopravní nehody, který by jim napomohl k objasnění nehody. V případě poznatků nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 735 785 444. Děkujeme.   

por. Pižlová Šárka, DiS.
13. ledna 2026, 9:00

