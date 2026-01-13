Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Hledáme cestující z autobusu
Střet Škodovky s autobusem v Janských Lázních.
Policisté Dopravního inspektorátu z Trutnova od úterý 30. prosince 2025 šetří dopravní nehodu, ke které došlo před 16. hodinou na Krkonošské ulici v Janských Lázních.
Krkonošská Janské LázněZ dosud zjištěných skutečností ke střetu Škodovky s autobusem mělo dojít, když řidič vozidla zastavil z části u pravého okraje komunikace a při opětovném vyjíždění zpět na vozovku ohrozil řidiče autobusu, který jej v tu dobu objížděl.
Vlivem střetu nedošlo ke zranění osob, pouze vznikla předběžná škoda na zúčastněných vozidlech 25 tisíc korun.
„Dopraváci“ tímto žádají cestující z autobusu o pomoc při objasnění děje dopravní nehody, který by jim napomohl k objasnění nehody. V případě poznatků nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: 735 785 444. Děkujeme.
por. Pižlová Šárka, DiS.
13. ledna 2026, 9:00