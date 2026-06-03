Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Historie i současnost Policie ČR v Královéhradeckém kraji
Expozice v policejním muzeu zaujme všechny věkové kategorie
Od 3. června 2026 mají všichni zájemci o policejní práci jedinečnou příležitost navštívit v Muzeu Policie ČR novou expozici, která nabízí pohled jak do historie, tak do současnosti policejní služby na území Královéhradeckého kraje.
Výstava mapuje vývoj bezpečnostních složek v Královéhradeckém kraji a širším perimetru od počátků až po dnešní dobu. Přibližuje historii četnictva i policie, vývoj kriminality, významné případy a osobnosti, které formovaly podobu krajského ředitelství. Návštěvníci zde najdou historické dokumenty, fotografie i QR kódy s odkazy na televizní reportáže. Součástí expozice jsou také mediálně známé kauzy posledních let.
Expozice je koncipována tak, aby oslovila všechny generace – od nejmladších návštěvníků až po pamětníky. Pro děti je připraven dětský koutek, kde se mohou zabavit, zatímco dospělí si v klidu prohlédnou výstavu.
Tato expozice vznikla díky práci početného autorského kolektivu a seznamuje veřejnost nejen s historií četnictva a policie v Královéhradeckém kraji, ale i s jejími novodobými dějinami. Vernisáži svou přítomností udělil význam pan policejní prezident genpor. Martin Vondrášek spolu s řadou dalších významných hostů.
Autorský tým této expozice pracoval pod vedením poručíka Martina Urbana, policisty sloužícího u Policie ČR od roku 2007. Poručík Martin Urban je dlouholetým příslušníkem dopravní policie a zároveň nadšeným badatelem v oblasti historie četnictva. Právě jeho odborný zájem, systematičnost a schopnost spojovat lidi stály u zrodu myšlenky představit policejní práci v Královéhradeckém kraji v celé její šíři – lidské, profesní i historické.
Výstavu však nelze vnímat jako dílo jednotlivce. „Je výsledkem spolupráce desítek autorů, přispěvatelů, pamětníků, policistů v činné službě i ve výslužbě, civilních zaměstnanců Policie ČR, historiků, sběratelů i rodinných příslušníků, kteří otevřeli své archivy, poskytli svědectví, zapůjčili dokumenty nebo se podělili o své vzpomínky. Mnozí z nich sloužili nebo dosud slouží v terénu, jiní se podílejí na chodu policie v administrativě, technickém zázemí či odborných útvarech. Jejich práce nebývá vždy vidět, ale bez ní by žádný policejní příběh nemohl vzniknout ani být uzavřen,“ uvádí plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Výstava poutavou formou představuje historii, připomíná významné kauzy i osobnosti a zároveň ukazuje současnou podobu policejní služby – moderní techniku, taktiku i každodenní nasazení lidí, kteří zajišťují bezpečnost v regionu. Nejde pouze o pohled do minulosti, ale o obraz kontinuity služby, odpovědnosti a hodnot, které se v čase proměňují, ale nezanikají.
Vernisáž výstavy se uskutečnila za účasti pana policejního prezidenta genpor. Martina Vondráška a celé řady dalších významných hostí. Vznik expozice by nebyl možný bez podpory současného vedení krajské policie v Královéhradeckém kraji.
Přijďte se o tom přesvědčit osobně – výstava je v Muzeu Policie ČR v Praze přístupná až do jara 2027.
mjr. Magdaléna Vlčková
3.6.2026