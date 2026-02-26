Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Fyzické testy nanečisto v Jičíně
V případě úspěchu získáte certifikát platný 1,5 roku.
Dnešní dopoledne proběhly na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Jičíně fyzické testy k policii. Kvůli vyšší nemocnosti nakonec dorazilo 15 uchazečů, kteří si nechali pod dohledem policejních instruktorů otestovat svou fyzickou zdatnost. Osvědčení o úspěšném absolvování testů získalo 13 studentů. Celková míra úspěchu uchazečů dosáhla 87%, což je velmi dobrý výsledek.
Chceme mladým lidem, kteří by rádi v budoucnu pracovali u Policie ČR, touto formou zjednodušit postup přijímacího řízení. Uchazeči mají možnost si nezávazně vyzkoušet a případně splnit jedno z kritérií pro přijetí. Toto osvědčení jim bude platit 1,5 roku. Fyzičky nanečisto v Jičíně 26.2.2026
V loňském roce nastoupilo 16 nováčků v rámci jičínského územního odboru. Nyní v rámci územního odboru schází do plného stavu 22 policistů, přičemž největší nedostatek je na obvodních odděleních policie a na dopravním inspektorátu. Budeme moc rádi, když posílíte naše řady a přidáte se do našeho „týmu“.
Fyzické testy nanečisto pořádáme v průběhu celého kalendářního roku po předchozí dohodě na vybraných středních školách v kraji.
Přijímací řízení je jednotné pro muže i ženy – všichni uchazeči musí splnit stejné požadavky. Ženy nyní tvoří přibližně 20 % sboru, muži 80 %. Nejčastěji se k policii hlásí lidé ve věku 18–25 let.
Platové podmínky, podmínky přijetí a benefity:
- Nástupní plat po přijetí: 32 900 Kč
- Plat po absolvování základní odborné přípravy (ZOP): až 40 890 Kč
- Náborový příspěvek: 110 000 Kč
- Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti: https://www.policie.cz/clanek/posouzeni-fyzicke-zpusobilosti-uchazece.aspx
- Obecné podmínky přijetí do služebního poměru k Policii ČR: https://policie.gov.cz/clanek/informace-informace-pro-uchazece-podminky-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx
Budeme rádi, když mezi naše nové kolegy přivítáme právě vás.
por. Bc. Martina Jandová
26.2.2026