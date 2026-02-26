Policie České republiky  

Fyzické testy nanečisto v Jičíně

V případě úspěchu získáte certifikát platný 1,5 roku. 

Dnešní dopoledne proběhly na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Jičíně fyzické testy k policii. Kvůli vyšší nemocnosti nakonec dorazilo 15 uchazečů, kteří si nechali pod dohledem policejních instruktorů otestovat svou fyzickou zdatnost. Osvědčení o úspěšném absolvování testů získalo 13 studentů.  Celková míra úspěchu uchazečů dosáhla 87%, což je velmi dobrý výsledek.

Chceme mladým lidem, kteří by rádi v budoucnu pracovali u Policie ČR, touto formou zjednodušit postup přijímacího řízení. Uchazeči mají možnost si nezávazně vyzkoušet a případně splnit jedno z kritérií pro přijetí. Toto osvědčení jim bude platit 1,5 roku. Fyzičky nanečisto v JičíněFyzičky nanečisto v Jičíně 26.2.2026

V loňském roce nastoupilo 16 nováčků v rámci jičínského územního odboru. Nyní v rámci územního odboru schází do plného stavu 22 policistů, přičemž největší nedostatek je na obvodních odděleních policie a na dopravním inspektorátu. Budeme moc rádi, když posílíte naše řady a přidáte se do našeho „týmu“.

Fyzické testy nanečisto pořádáme v průběhu celého kalendářního roku po předchozí dohodě na vybraných středních školách v kraji.

Přijímací řízení je jednotné pro muže i ženy – všichni uchazeči musí splnit stejné požadavky. Ženy nyní tvoří přibližně 20 % sboru, muži 80 %. Nejčastěji se k policii hlásí lidé ve věku 18–25 let.

Platové podmínky, podmínky přijetí a benefity:

Budeme rádi, když mezi naše nové kolegy přivítáme právě vás.

por. Bc. Martina Jandová
26.2.2026

