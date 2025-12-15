Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dopravní policisté hledají svědky
Během pátečního rána došlo na obchvatu Jičína k dopravní nehodě.
Policisté z dopravního inspektorátu v Jičíně šetří dopravní nehodu s újezdem viníka, ke které došlo v pátek 12. prosince 2025 krátce po 7. hodině ranní na silnici I/16, na obchvatu Jičína před sjezdem ke kruhovému objezdu u obce Holín.
Dosud nezjištěný řidič neustanoveného vozidla vjel na volném, přímém úseku vozovky do jízdního pruhu protijedoucího vozidla značky Peugeot, které řídila 48letá žena. Řidička reagovala strhnutím řízení vpravo, přičemž střetu již zcela zabránit nedokázala a následně došlo ke střetu levých zpětných zrcátek obou zúčastněných vozidel.
Neznámý řidič pokračoval dále v jízdě směrem na Hradec Králové, aniž by po dopravní nehodě zastavil a učinil zákonem stanovená opatření vůči druhému účastníkovi nehody. Při události nedošlo ke zranění osob.
Policie ČR žádá případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali na obchvatu Jičína před sjezdem ke kruhovému objezdu u obce Holín, aby se přihlásili. Každá informace může pomoci k přesnému objasnění průběhu dopravní nehody. Policie zároveň uvítá jakékoli kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, která se v danou dobu pohybovala v uvedené lokalitě.
Informace je možné sdělit na dopravním inspektorátu v Jičíně na telefonním čísle 974 533 250 nebo prostřednictvím linky 158.
por. Mgr. Martin Stránský