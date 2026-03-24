Dopravní nehoda se smrtelným zraněním

Chodkyně nepřežila střet s osobním vozidlem v Náchodě. 

Dne 24. 03. 2026 okolo 11:10 hodin došlo v Náchodě, v části Staré Město nad Metují, na silnici I/33 k dopravní nehodě.

Při dopravní nehodě došlo ke střetu osobního vozidla s přívěsem, které jelo ve směru od centra Náchoda na Jaroměř, s chodkyní přecházející komunikaci po vyznačeném přechodu pro chodce z pravé strany. Následkem střetu chodkyně upadla na vozovku a utrpěla zranění, jimž i přes okamžitě poskytnutou zdravotní péči na místě podlehla.

Dechová zkouška u řidiče byla provedena s negativním výsledkem. U zemřelé byla nařízena soudní pitva.

Ke zranění dalších osob nedošlo. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na cca 20 000 Kč.

Příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou nadále předmětem šetření náchodských kriminalistů ve spolupráci s dopravním inspektorátem.

por. Karolína Macháčková
24.3.2026

