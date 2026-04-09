Dopravní nehoda s tragickým následkem
Střet nákladního vozidla s motorkou na Jičínsku
Dnes po poledni jsme vyjížděli na oznámení o dopravní nehodě na silnici číslo 1/16 na Jičínsku. Podle dosavadních šetření zde došlo ke střetu nákladního vozidla s motocyklem. Bohužel řidič motocyklu (46 let.) na místě svým zraněním podlehl. Provedená dechová zkouška na alkohol u řidiče nákladního vozidla vyšla negativně.
Z důvodu dopravní nehody a jejího šetření bude silice 1/16 po nezbytně dlouhou dobu uzavřena a doprava bude odkláněna na objízdnou trasu. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Veškeré další okolnosti a příčina této nešťastné události jsou a budou i nadále předmětem šetření.
Dbejte pokynů policistů na místě.
por. Martina Jandová
9.4.2026