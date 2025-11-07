Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Dlouhodobě týral družku
Hrozí mu 8 let vězení
Trutnovští kriminalisté v uplynulých dnech ve Dvoře Králové nad Labem zadrželi 29letého muže, kterého následně obvinili ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí.
Podle vyšetřovatelů se měl obviněný dopouštět fyzického i psychického násilí vůči své partnerce nejméně od začátku roku 2024. K útokům mělo docházet téměř denně na různých místech po celé České republice dle jejich současného bydliště a během jejich společného soužití.
Muž měl ženu opakovaně tahat za vlasy, bít ji pěstmi i kopat do obličeje a dalších částí těla. Dále jí měl polévat hlavu studenou vodou a vyhrožovat jí smrtí. V nejméně čtyřech případech měl tato vyhrožování umocnit tím, že na ni mířil plynovou pistolí. K násilnému chování muže vůči ženě docházelo jak pod vlivem alkoholu, tak i ve střízlivém stavu.
V současné době je muž stíhaný na svobodě a v případě prokázání viny mu hrozí osmiletý pobyt ve vězení.
por. Pižlová Šárka, DiS.
7.11.2025, 10:45