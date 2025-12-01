Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volant nepatří!

Opilý řidič havaroval, nadýchal 2,76 promile. 

V pátek 28. listopadu 2025 v dopoledních hodinách 26letý cizinec havaroval s vozidlem Renault v Lesní ulici ve Špindlerově Mlýně, když usedl za volant opilý a navíc s platným zákazem řízení.

K dopravní nehodě došlo při projíždění pravotočivé zatáčky, kde zřejmě řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy, přičemž dostal smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci a tam narazil do kanálové skruže. Dechová zkouška na alkohol u řidiče ukázala pozitivní hodnotu 2,76 promile alkoholu v dechu.
Špindlerův MlýnŠpindlerův MlýnLustrací muže navíc vyšlo najevo, že za volant usedl i přesto, že měl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel do března 2027.
Policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a dále z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí tři roky ve vězení.

O dva dny později v neděli 30. listopadu 2025 v nočních hodinách vrchlabští policisté odhalili dalšího opilého 49letému řidiče, který řídil vozidlo Ford v Nádražní ulici. S ním provedená dechová zkouška ukázala hodnotu 2,09 promile. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a v následujících dnech mu bude sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
 

Policisté apelují na řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a v zimních měsících jezdili obzvlášť opatrně, aby nedocházelo na kluzké komunikaci k dopravním nehodám.  

por. Pižlová Šárka, DiS.
1.12.2025, 11:20

Špindlerův Mlýn

Špindlerův Mlýn

