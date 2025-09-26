Policie České republiky  

Alkohol, drogy a mládež

Nejvíce podnapilých mladistvých jsme odhalili na Rychnovsku. 

Policisté v Královéhradeckém kraji se připojili k celorepublikové preventivní akci „Alkohol, drogy a mládež 2025“, která je zaměřená nejen na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Do kontrolních akcí se kromě téměř stovky policistů zapojili také pracovníci Celního úřadu ČR, Krajské hygienické stanice a České obchodní inspekce.

První červnové kontroly se odehrály na Jičínsku a Hradecku, další akce probíhaly v průběhu prázdnin i na Náchodsku, Rychnovsku a Trutnovsku. Poslední kontrolní akce se uskutečnila 13. září na Trutnovsku.

Policisté společně s pracovníky státní správy a samosprávy navštívili celkem 129 restaurací, provozoven, klubů a zábavních podniků, ve kterých zkontrolovali 347 osob. U 16 mladistvých osob zjistili požití alkoholických nápojů, a to u 10 dívek a 6 chlapců. Nejvíce mladistvých pod vlivem alkoholu jsme odhalili na Rychnovsku, a to v 11 případech. Alarmující byly hodnoty, které jsme u nich naměřili. Teprve 15letá dívka nám nadýchala 2,07 promile alkoholu. Další 16letá dívka se naměřenou hodnotou přiblížila také ke 2 promile alkoholu, výsledek její dechové zkoušky ukázal na 1,81 promile alkoholu. Další 3 dívky pod vlivem alkoholu policisté odhalili na Hradecku a 2 mladistvé na Náchodsku. Všechny podnapilé mladistvé policisté předali jejich zákonným zástupcům a jejich jednání oznámili příslušným orgánům sociálně právní ochrany dětí. Kromě alkoholu jsme kontroly zaměřili i na drogy. U 3 dívek vyšly pozitivně testy na omamné a psychotropní látky a 5 chlapců mělo u sebe omamné a psychotropní látky, 4 z nich na Jičínsku a 1 na Náchodsku.

Při kontrolách jsme odhalili téměř pět desítek přestupků, z nichž jsme více než polovinu vyřídili na místě v příkazním řízení, a další jsme oznámili příslušnému orgánu k projednání. Téměř dvě desítky z celkově zjištěných přestupků přímo souvisely s alkoholem, omamnými a psychotropními látkami a tabákem.

Tisková mluvčí Celního úřadu v Liberci, por. Ing. Jitka Fajstavrová, ke kontrolní akci uvedla:
„Příslušníci Celního úřadu v Liberci se v rámci součinnostní kontrolní akce zaměřili na dodržování zákona o spotřebních daních. V okresech Hradec Králové a Trutnov prověřili celkem 30 subjektů a ve čtyřech případech zjistili porušení tohoto zákona. Zadrželi 69 neznačených jednotkových balení nikotinových sáčků, 148 balení zahřívaných tabákových výrobků, 70 kusů náplní do elektronických cigaret a menší množství cigaret. Tabákové výrobky nebyly opatřeny platnými tabákovými nálepkami, které by prokazovaly jejich zdanění.“

26. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

