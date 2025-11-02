Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Žádáme veřejnost o pomoc
Pohřešuje se 16letý chlapec z Náchoda.
AKTUALIZACE:
Pohřešovaný chlapec se právě vrátil v pořádku domů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pátrání.
por. Karolína Macháčková
2.11.2025, 11:40
_________________________________________________________________________________________________________________
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po 16letém chlapci, který se dne 1. listopadu 2025 nevrátil domů ze schůzky s kamarádkou.
Chlapec odešel ze svého bydliště v Náchodě kolem 14:00 hodin s tím, že se vrátí nejpozději do 21:00 hodin. Do současné chvíle se nevrátil a na telefonické hovory nereaguje.
V době odchodu měl na sobě černé tepláky, černou rozepínací mikinu bez nápisů či obrázků, bez pokrývky hlavy. Je vyšší postavy (cca 186 cm), hubený, světlé pleti, s dredy po ramena světlejší barvy.
Bližší informace o pohřešovaném naleznete zde: Pátrání po osobách - Policie České republiky Pokud je odkaz nefunkční, bylo pátrání odvoláno.
Pokud jste chlapce viděli nebo máte jakékoli informace, které by mohly pomoci k jeho nalezení, kontaktujte prosím neprodleně Policii ČR na linku 158 nebo navštivte nejbližší policejní služebnu.
Děkujeme za pomoc.
por. Karolína Macháčková
2.11.2025