Zaútočil nožem

Žena zranění podlehla. 

Krajští kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, který se odehrál v pátek po dvacáté hodině v jednom ze zlínských bytů. Muž středního věku po předchozím vzájemném sporu napadl nožem ženu, se kterou sdílel společnou domácnost. Útokem jí způsobil jedno bodné zranění hrudníku, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla. 

Kriminalisté muže, který se po zadržení k činu doznal, obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvacet let. V nejbližší době kriminalisté podají krajskému státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. 

4. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

