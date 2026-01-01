Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Zaútočil nožem
Žena zranění podlehla.
Krajští kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, který se odehrál v pátek po dvacáté hodině v jednom ze zlínských bytů. Muž středního věku po předchozím vzájemném sporu napadl nožem ženu, se kterou sdílel společnou domácnost. Útokem jí způsobil jedno bodné zranění hrudníku, kterému i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla.
Kriminalisté muže, který se po zadržení k činu doznal, obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvacet let. V nejbližší době kriminalisté podají krajskému státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
4. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.