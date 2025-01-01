Policie České republiky  

Tragická sobota

Při dvou nehodách zemřeli tři lidé. 

Sobota začala na silnicích ve Zlínském kraji velmi tragicky. Během dvou dopravních nehod zemřely na Uherskohradišťsku tři osoby.
Oznámení o první vážné dopravní nehodě jsme přijali krátce po druhé hodině ráno. Na silnici l/50 mezi Bystřicí pod Lopeníkem a Starým Hrozenkovem havaroval osobní automobil, ve kterém cestovali dva muži. Vozidlo prozatím z neznámých příčin vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Řidič na místě nehody zemřel a jeho spolujezdec byl s vážným poraněním převezen do nemocnice.
K tragédii došlo i v obci Březová, kde byl ráno v místním potoce nalezen havarovaný osobní automobil, ve kterém zemřely dvě osoby, řidič i jeho spolujezdkyně.
Konkrétní příčiny dopravních nehod a jiné okolnosti, které nehodám předcházely, jsou předmětem dalšího šetření uherskohradišťských kriminalistů a dopravních policistů.

6. prosince 2025

