Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická dopravní nehoda

U Bezměrova po čelním střetu dvou automobilů zemřela dvaašedesátiletá žena. 

Krátce po desáté hodině dopoledne jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na silnici l/47 v katastru obce Bezměrov na Kroměřížsku.
Následky čelního střetu dvou osobních automobilů jsou bohužel tragické. Spolujedoucí v jednom z vozidel utrpěla poranění, kterým na místě podlehla. Další tři osoby utrpěly poranění, která si vyžádala lékařské ošetření a transport do nemocnice.
Příčinou dopravní nehody a okolnostmi, které jí předcházely, se nadále zabývají kroměřížští dopravní policisté a kriminalisté.
Po dobu záchranných prací a vyšetřování nehody byla komunikace na několik hodin zcela uzavřena.

27. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 