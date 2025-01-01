Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická dopravní nehoda
U Bezměrova po čelním střetu dvou automobilů zemřela dvaašedesátiletá žena.
Krátce po desáté hodině dopoledne jsme přijali oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo na silnici l/47 v katastru obce Bezměrov na Kroměřížsku.
Následky čelního střetu dvou osobních automobilů jsou bohužel tragické. Spolujedoucí v jednom z vozidel utrpěla poranění, kterým na místě podlehla. Další tři osoby utrpěly poranění, která si vyžádala lékařské ošetření a transport do nemocnice.
Příčinou dopravní nehody a okolnostmi, které jí předcházely, se nadále zabývají kroměřížští dopravní policisté a kriminalisté.
Po dobu záchranných prací a vyšetřování nehody byla komunikace na několik hodin zcela uzavřena.
27. srpna 2025, nprap. Petr Jaroš