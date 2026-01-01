Zase ten alkohol
Řidiči narazili do zaparkovaných vozidel a odjeli.
Dopravní policisté během včerejšího odpoledne zasahovali hned u dvou dopravních nehod, jejichž příčinou byla jízda pod vlivem alkoholu. Průběh obou nehod je velmi podobný.
První incident se odehrál kolem 16.00 hodin v Kostelci u Zlína. Třiasedmdesátiletý řidič jel ve směru od ZOO Lešná do Zlína. Když se na úzké vozovce míjel s protijedoucím autobusem, nezvládl řízení, vyjel vpravo přes obrubník mimo vozovku, kde narazil do zaparkovaného vozidla. Po nehodě ujel, aniž by učinil zákonná opatření. Po chvíli se ovšem vracel stejnou cestou a musel zastavit, protože se mu ulomilo kolo na vozidle. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,55 promile. Na vozidlech vznikla škoda přibližně 120 tisíc korun. Policisté tuto událost prověřují jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Krátce poté, v 16:40 hodin, došlo k další nehodě, tentokrát ve Valašských Kloboukách. Nehoda měla stejný scénář. Dvaašedesátiletý řidič při jízdě neodhadl vzdálenost a narazil do zaparkovaného vozidla. Po nehodě zastavil vozidlem hned vedle a odešel domů, kde ho našli policisté z Valašských Klobouk. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 2,45 promile, další dechové zkoušky už nebyl schopen a lékařské vyšetření odmítl. Škoda na vozidelch je vyšílena na 13 tisíc korun. Policisté případ postoupí k projednání a potrestání na příslušný přestupkový úřad.
Oběma řidičům hrozí zákaz řízení motorových vozidel, pokuta a třiasedmdesátiletému řidiči také trest odnětí svobody.
18. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková