Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vyhýbal se vězení
ZLÍNSKO: Boží mlýny melou.
Policisté z cizinecké policie společně s kolegy z pohotovostního a eskortního oddělení po několika měsících dopadli celostátně hledaného muže, na kterého vydal soudce okresního soudu příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro krádež a porušování domovní svobody. Odsouzen byl již v březnu, ale do výkonu trestu dosud i přes výzvy nenastoupil.
Policisté s jistotou věděli, že muž je uvnitř rodinného domu ve Zlíně. Když zazvonili u branky, překvapivě jim sice otevřel dveře, ale tvrdil, že vůbec není tím, kterého hledají. Odmítl ukázat doklady a přesvědčoval je, že si vše vyřídí někdy jindy.
Protože odmítl s policisty spolupracovat, nezbylo nic jiného, než vstoupit na pozemek u rodinného domu. Když to muž uviděl, zabouchl vstupní dveře, aby jim zamezil ve vstupu do domu.
Policisté přivolali na pomoc další hlídky a prohledali celý rodinný dům. Zbývala jediná místnost, která byla zamčená. I přes četné výzvy se muž policistům neozval a svůj úkryt neopustil. Zavolali na pomoc hasiče, kteří uzamčený zámek na dveřích uvolnili a policisté vstoupili do místnosti. Muž seděl uvnitř a tentokrát se již nezdráhal. Skončil v policejní cele a po nezbytných úkonech ho policisté převezli do věznice.
15. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková