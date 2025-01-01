Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vyhýbal se vězení

ZLÍNSKO: Boží mlýny melou. 

Policisté z cizinecké policie společně s kolegy z pohotovostního a eskortního oddělení po několika měsících dopadli celostátně hledaného muže, na kterého vydal soudce okresního soudu příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro krádež a porušování domovní svobody. Odsouzen byl již v březnu, ale do výkonu trestu dosud i přes výzvy nenastoupil.

Policisté s jistotou věděli, že muž je uvnitř rodinného domu ve Zlíně. Když zazvonili u branky, překvapivě jim sice otevřel dveře, ale tvrdil, že vůbec není tím, kterého hledají. Odmítl ukázat doklady a přesvědčoval je, že si vše vyřídí někdy jindy.

Protože odmítl s policisty spolupracovat, nezbylo nic jiného, než vstoupit na pozemek u rodinného domu. Když to muž uviděl, zabouchl vstupní dveře, aby jim zamezil ve vstupu do domu.

Policisté přivolali na pomoc další hlídky a prohledali celý rodinný dům. Zbývala jediná místnost, která byla zamčená. I přes četné výzvy se muž policistům neozval a svůj úkryt neopustil. Zavolali na pomoc hasiče, kteří uzamčený zámek na dveřích uvolnili a policisté vstoupili do místnosti. Muž seděl uvnitř a tentokrát se již nezdráhal. Skončil v policejní cele a po nezbytných úkonech ho policisté převezli do věznice.

15. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 