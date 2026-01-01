Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
V hlavní roli mikrospánek
Dávejte na sebe pozor.
Do včerejška trvající extrémní teploty potrápily nejednoho řidiče. Nebezpečí spočívá zejména v únavě, která může z vysokých teplot pramenit a způsobit mikrospánek za volantem. Právě to se stalo včera odpoledne hned dvěma řidičům, kteří vlivem mikrospánku přejeli do protisměru, kde se střetli s protijedoucími vozidly. Jeden z řidičů si střetu s dokonce ani nevšiml a dalších 7 km pokračoval v jízdě, než ho řidiči, které ohrozil, zastavili. Druhý skončil se zraněním v nemocnici.
V Březnici po třinácté hodině řidič vozidla Škoda při jízdě ve směru do Zlína přejel z důvodu mikrospánku po projetí táhlé zatáčky do protisměru, kde narazil do protijedoucího nákladního vozidla Mercedes. Při střetu se zranili oba řidiči a spolujezdec z vozidla Mercedes. Záchranáři je převezli do nemocnice. Škoda na vozidlech činí minimálně tři sta tisíc korun.
O hodinu později měla nehoda v Březůvkách stejný scénář. Řidič vozidla Ford při jízdě směrem do Zlína přejel ze stejného důvodu do protisměru, kde narazil zrcátkem do protijedoucího vozidla Volkswagen Caddy, ale pokračoval v jízdě v protisměru, kde ohrozil dalšího řidiče, který jel ve Škodě Octavia. Ten ve snaze vyhnout se střetu vyjel mimo komunikaci, kde narazil do svodidel. Řidič Fordu i poté pokračoval v jízdě. Když se oběma řidičům, které ohrozil, podařilo ho zastavit, vysvětlil, že nezastavil, protože si ničeho nevšiml. Škoda na vozidlech je vyčíslena na sedmdesát tisíc.
Veškeré další okolnosti obou nehod včetně míry zranění zúčastněných osob prověřují zlínští dopravní policisté. Žádný z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu.
2. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková