Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Týden pro Digitální Česko
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se již druhým rokem zapojilo do tohoto projektu.
V týdnu od 8. do 12. září 2025 probíhá v České republice projekt Týden pro Digitální Česko, jehož cílem je podpora digitálních dovedností občanů. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se k němu připojilo také, a to tematicky zaměřenou besedou pro pedagogy a rodiče dětí.
V Základní škole Oskol v Kroměříži se v úterý 9. září uskutečnila beseda na téma „Bezpečný pohyb v online prostoru“. Posluchači se v první části od přednášejícího mjr. Mgr. Bc. Milana Zábojníka, vedoucího Oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje dozvěděli, jaká rizika na děti v kyberprostoru číhají a jak je před nimi rodiče mohou chránit, například jak nastavit tzv. „rodičovskou kontrolu“, která omezí využívání internetu ze strany dětí.
Ve druhé části besedy přednášející informoval o aktuálním nápadu trestné činnosti páchané v kyberprostoru ve Zlínském kraji. Mimo jiné upozornil na falešné internetové reklamy a podvodná videa lákající na extra výhodné zisky. Apeloval na ostražitost před instalací neznámých programů do počítače nebo telefonu na žádost neznámé volající osoby.
Více informací pro děti i dospělé jak se bezpečně pohybovat v online prostoru naleznete na:
Online materiály | Týden pro Digitální Česko
10. září 2025, kpt. Bc. Jitka Lysáčková