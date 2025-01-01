Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Trnkobraní a Truck sraz Zlín
ZLÍNSKO: Policisté se připravují na rušný víkend.
Policisté se chystají na předposlední prázdninový víkend, který bude na Zlínsku opravdu nabitý. Proběhnou hned dvě rozsáhlé a tradičně hojně navštěvované akce: Truck sraz Zlín a populární festival Trnkobraní ve Vizovicích. Policisté budou dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek nejen na silnicích, ale i v místech konání obou akcí.
Truck sraz Zlín: Kolona kamionů projede městem
Milovníci trucků se opět sejdou v areálu letiště Bílá Hlína ve Slušovicích, kde v pátek v 17:00 hodin odstartuje Truck sraz Zlín. Zhruba v 18:30 vyjede kolona kamionů do Zlína. Od 19:30 do 20:30 hodin budou trucky vystaveny na ulici Hradská a ve 21:00 hodin vyrazí na večerní spanilou osvětlenou jízdu centrem města. Trasa povede přes sídliště Jižní Svahy, dále do Kostelce, Štípy, Velíkové a přes Hrobice zpět do Slušovic. Spanilá jízda projede Zlínem hned dvakrát – v pátek večer a znovu v sobotu před polednem.
S průjezdem desítek trucků budou spojena dopravní omezení, a proto žádáme řidiče o trpělivost. Nevjíždějte do kolony jedoucích kamionů, a pokud můžete, vyhněte se v uvedených časech centru Zlína.
Na bezpečný průběh akce budou dohlížet policisté z dopravní i pořádkové policie, spolupracovat s nimi budou i strážníci Městské policie Zlín.
Trnkobraní: Policisté budou ve Vizovicích ve střehu
Na festival Trnkobraní ve Vizovicích v areálu likérky R. Jelínek dorazí tradičně několik tisíc návštěvníků. Policisté budou v pohotovosti od pátečního rána až do nedělního večera. V akci budou také kriminalisté, jízdní policie a psovodi.
Zvýšený dohled budou věnovat:
- pořádku ve městě a areálu festivalu,
- kontrolám ve stanovém městečku,
- dodržování pravidel silničního provozu,
- kontrolám alkoholu a drog u řidičů.
Upozorňujeme návštěvníky festivalu, aby dbali na své osobní věci, cennosti a hotovost. Každoročně řešíme případy krádeží ze stanů i automobilů. Nenechávejte elektroniku, kabelky nebo batohy na viditelných místech v autech.
Při příjezdu do Vizovic respektujte pokyny policistů a pořadatelů a využívejte výhradně vyhrazená parkovací místa, zejména hlavní parkoviště v areálu dřevoskladu na ulici Štěpská. Přizpůsobte svou jízdu zvýšenému pohybu chodců po komunikacích.
Pokud si nebudete jistí svou střízlivostí, můžete před usednutím za volant bez obav navštívit Obvodní oddělení Policie České republiky ve Vizovicích a dechovou zkouškou zjistit, zda můžete řídit.
20. srpna 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková