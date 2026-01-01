Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Tragická nehoda
Spolujezdkyně čelní střet nepřežila.
Dnes po čtrnácté hodině došlo k tragické dopravní nehodě na silnici III/0496 u Vizovic.
Čtyřicetiletá řidička osobního vozidla Fiat Doblo jedoucí od Vizovic na Zádveřice dostala na zledovatělé vozovce v pravotočivé zatáčce smyk, přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem Fiat Punto. Obě řidičky utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnice. Šestasedmdesátiletá spolujezdkyně, která cestovala ve vozidle Fiat Punto na zadním sedadle, utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla.
Tragickou dopravní nehodu nadále šetří dopravní policisté společně s kriminalisty.
3. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.