Tragická nehoda

Spolujezdkyně čelní střet nepřežila. 

Dnes po čtrnácté hodině došlo k tragické dopravní nehodě na silnici III/0496 u Vizovic.

Čtyřicetiletá řidička osobního vozidla Fiat Doblo jedoucí od Vizovic na Zádveřice dostala na zledovatělé vozovce v pravotočivé zatáčce smyk, přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem Fiat Punto. Obě řidičky utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnice. Šestasedmdesátiletá spolujezdkyně, která cestovala ve vozidle Fiat Punto na zadním sedadle, utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla.

Tragickou dopravní nehodu nadále šetří dopravní policisté společně s kriminalisty.

3. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

