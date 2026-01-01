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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tentokrát to dobře dopadlo

Žena o téměř ¾ milionu nepřišla. 

Rychlá reakce pracovníků banky zabránila včera škodě ve výši více než 720 000 korun. Obětí pokusu o podvod se stala osmadvacetiletá žena z obce na Zlínsku. Ta uvěřila legendě o falešném policistovi a úniku jejích osobních dat. Útočníci ženu zmanipulovali natolik, že si sjednala úvěr a veškeré své úspory chtěla odeslat na účet podvodníků. Pracovníci banky však podezřelou transakci včas detekovali a účet zablokovali.

Celý incident odstartoval v úterý dopoledne telefonát údajného kriminalisty z Vyškova. Falešný vyšetřovatel ženě tvrdil, že na její jméno a zfalšovanou plnou moc byl schválen úvěr na 400 000 Kč. Pro zvýšení důvěryhodnosti zaslal ženě email s oficiálně vypadajícím předvoláním k podání vysvětlení a fotografií údajného pachatele.

Následně byla žena přepojena na dalšího odborníka, který se vydával za bezpečnostního pracovníka České národní banky. Ten se prokázal padělaným občanským průkazem a průkazem zaměstnance banky. Ženě namluvil, že z pobočky v Praze unikly její osobní údaje a k záchraně peněz je nutné si vzít duplicitní půjčku a všechny prostředky převést na speciální překlenovací účet.

Vystrašená žena byla právě v zaměstnání a pod tlakem převedla 299 000 Kč mezi svými vlastními účty v různých bankách. V jedné z nich navíc okamžitě zažádala o půjčku ve výši 400 000 Kč. Jakmile jí půjčku schválili, chtěla odeslat na bankovní účet určený podvodníky více než 720 tisíc korun. Podvodníci jí ještě napověděli, aby v případě ověření účelu půjčky bankéřům řekla, že peníze potřebuje na rekonstrukci domu.

Žena měla štěstí. Bankéři vyhodnotili její platbu jako rizikovou a transakci pozdrželi. Mezitím už podezření na podvod pojala i mladá žena, hovor s podvodníky ukončila a realitu si sama ověřila telefonicky u své banky.

Díky ostražitosti bankéřů nebyla platba vůbec schválena, účet ženě zablokovali a žádost o úvěr následně anulovali. Peníze tak zůstaly v bezpečí.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod s trestní sazbou až pět let odnětí svobody.

24. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

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