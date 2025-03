Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu…

ZLÍNSKO: Kradl 2x v jednom dni i městě.

Neuvěřitelně drzý zloděj z Olomouce včera kradl v prodejně v Otrokovicích. Když ho policisté chytili, obvinili a propustili, šel krást do druhé prodejny. Ani tam to ale nevyšlo. Skončil v policejní cele, kde čeká na rozhodnutí soudu o jeho umístění do vazby.

Třicetiletý recidivista ukradl v neděli dopoledne zejména potraviny a víno. Neunikl ovšem bystrým očím pracovníka ostrahy, který muže sledoval při východu z prodejny a přitom zavolal na linku 158. Policisté z místního obvodního oddělení muže po pár minutách podle přesného popisu našli a zadrželi. Odcizené zboží vrátili do prodejny. Ve zkráceném přípravném řízení sdělili recidivistovi podezření ze spáchání trestného činu krádež a propustili ho.

Zloděj se ale zjevně nepoučil. Když neměl úspěch v jedné prodejně, ihned po svém propuštění zamířil do druhého obchodu ve stejném městě. Opět ale neunikl pozornému pohledu pracovníka ostrahy. Ten muže zastavil, agresivní zloděj ho ale fyzicky napadl a zranil. Mezitím už na místo dorazili policisté, kteří lapku zpacifikovali a zraněnému muži zavolali záchranáře.

Recidivista byl za stejný trestný čin odsouzen již letos v lednu, soud mu stanovil trest odnětí svobody na osm měsíců, který si ještě nezačal odpykávat. Nyní je podezřelý ze spáchání trestných činů krádež a výtržnictví a v policejní cele čeká na vazební zasedání.

31. března 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková

