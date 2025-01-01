Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Řídil pod vlivem a bez řidičáku
Havaroval.
V neděli krátce po dvaadvacáté hodině došlo na křižovatce ulic Pasecká a Novopasecká ve Zlíně k havárii osobního vozidla Škoda Fabia, které řídil jednadvacetiletý muž. Ten se před jízdou řádně posilnil alkoholem, nezvládl řízení a vozidlo při odbočování nejprve narazilo pravými koly do betonového obrubníku. Tím to ale neskončilo. Fabia pokračovala v jízdě mimo komunikaci na travnatý pás, kde svou jízdu zakončila nárazem do oplocení rodinného domu. Oplocení náraz nevydrželo.
V důsledku nehody se lehce zranil spolujezdec, kterého převezli záchranáři do nemocnice. Druhá spolujezdkyně i řidič vyvázli bez zranění. Ve vozidle v době havárie cestovali další dva spolujezdci, kteří z místa utekli. Policisté je ale krátce poté vypátrali.
Dechová zkouška u řidiče byla pozitivní, nadýchal 1,38 promile. Přiznal se, že před jízdou vypil bezmála půl litru vodky a stejné množství vína. Ve vozidle našli policisté další alkohol.
Lustrace odhalila, že řidič není držitelem řidičského oprávnění pro žádnou skupinu motorových vozidel. Vozidlo si na místě převzal jeho vlastník.
Celkovou škodu policisté předběžně vyčíslili na 67 000 Kč.
Událostí se zabývají policisté z dopravního inspektorátu. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí řidiči trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz řízení nebo peněžitý trest.
21. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková