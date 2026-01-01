Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pomoc v pravý čas

Naštěstí se nic vážného nestalo. 

Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení pomohli muži, který při procházce znenadání zkolaboval přímo před budovou policie ve Zlíně. Když se vraceli z výcviku pořádkových jednotek, uviděli nečekaný pád seniora na silnici, proto ihned zastavili, aby zkontrolovali jeho životní funkce. Naštěstí jsou téměř všichni policisté na tomto oddělení proškoleni v poskytování první pomoci.

Vzhledem k tomu, že senior nereagoval na žádné podněty a zdálo se, že je v bezvědomí, bez odkladu zavolali záchranáře, kterým popsali veškeré příznaky. Ještě před jejich příjezdem zajistili muži tepelný komfort za pomoci izotermické fólie, kterou vozí ve služebních vozidlech a muž pomalu začínal přicházet k sobě. Normálně dýchal, ale stále nekomunikoval. Záchranáři po příjezdu rychle zjistili potřebné informace a převezli muže na vyšetření do nemocnice. Naštěstí se nejednalo o vážnou zdravotní komplikaci a tak mohli seniora tentýž den propustit domů.

Děkujeme také mladému muži, který v inkriminovanou dobu procházel kolem, nezaváhal a pomohl také.   

26. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 