Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pomoc v pravý čas
Naštěstí se nic vážného nestalo.
Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení pomohli muži, který při procházce znenadání zkolaboval přímo před budovou policie ve Zlíně. Když se vraceli z výcviku pořádkových jednotek, uviděli nečekaný pád seniora na silnici, proto ihned zastavili, aby zkontrolovali jeho životní funkce. Naštěstí jsou téměř všichni policisté na tomto oddělení proškoleni v poskytování první pomoci.
Vzhledem k tomu, že senior nereagoval na žádné podněty a zdálo se, že je v bezvědomí, bez odkladu zavolali záchranáře, kterým popsali veškeré příznaky. Ještě před jejich příjezdem zajistili muži tepelný komfort za pomoci izotermické fólie, kterou vozí ve služebních vozidlech a muž pomalu začínal přicházet k sobě. Normálně dýchal, ale stále nekomunikoval. Záchranáři po příjezdu rychle zjistili potřebné informace a převezli muže na vyšetření do nemocnice. Naštěstí se nejednalo o vážnou zdravotní komplikaci a tak mohli seniora tentýž den propustit domů.
Děkujeme také mladému muži, který v inkriminovanou dobu procházel kolem, nezaváhal a pomohl také.
26. února 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková