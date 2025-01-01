Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Policista v civilu chytil zloděje
Chtěl krást ze šaten zimního stadionu.
Pravděpodobně hodně nepříjemně stráví konec roku šestačtyřicetiletý zloděj z Pardubického kraje, kterého den před koncem roku na hokejovém stadionu v Brumově – Bylnici poznal a zadržel npor. Jakub Vaněk, zástupce vedoucího Obvodního oddělení policie v Luhačovicích. Muž jen v průběhu letošního roku kradl na území celé republiky zejména ze šaten sportovních klubů v době tréninků. Momentálně na něj vydala soudkyně okresního soudu ve Svitavách příkaz k zatčení.
Recidivista byl ubytovaný v penzionu v sousedním státě, odkud se vydal vlakem do Brumova za jediným účelem. Krást. Pro tuto příležitost se náležitě vybavil pomůckami, jako šroubováky, náhradní vložky FAB nebo dózické klíče. V blízkosti šaten ho ale zastavil trenér, shodou okolností také bývalý policista, kterému bylo jeho chování divné, a ptal se, co tam dělá. To muže vylekalo a rozhodl se ze stadionu raději odejít bez lupu. Nestihl to. Npor. Jakub Vaněk, který si podezřelé osoby všiml také, za ním vyrazil, stále ještě s bruslemi na nohou a chytil ho u východu ze stadionu. Zjistil, že je po něm vyhlášeno pátrání a našel u něj spoustu pomůcek ke krádeži. Muž se mu ke svému nekalému úmyslu přiznal.
Skončil v policejní cele, odkud si ho v noci odvezli policisté ze Svitav k dalším úkonům trestního řízení. Zlínští kriminalisté ho prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu krádež ve stadiu pokusu, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
31. prosince 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková