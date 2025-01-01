Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Podvedl seniora
Pod záminkou zdravotních problémů od něj vylákal platební kartu.
Jen těžko uvěřitelným případem se od minulého týdne zabývají zlínští policisté. Senior ze Zlína doplatil na svou empatii a důvěřivost a stal se obětí nechutného podvodu ze strany neznámého muže, který využil lsti, aby ho připravil o platební kartu, z níž vybral maximální možný limit – dvacet tisíc korun a navíc s ní zaplatil více než tři tisíce korun za zboží v různých prodejnách ve Zlíně. Jakmile to senior zjistil, kartu zablokoval. O peníze ale s největší pravděpodobností definitivně přišel.
Senior, který žije na největším zlínském sídlišti, předal svou platební kartu i kód PIN napsaný na papíře své sestře, aby mu nakoupila. Čekal ve dveřích svého bytu, než se sestra vrátí, když k němu přišel černovlasý muž s černými vousy a požádal ho o půjčení peněz na léky, protože údajně trpěl bolestmi. Senior mu dal hotovost, kterou doma našel, téměř 500 korun. Muž slíbil, že mu zanedlouho donese vrátit dvojnásobek.
Mezitím přinesla sestra seniora avizovaný nákup a platební kartu i s PINem položila na stůl. Senior si nechal otevřené dveře a čekal na muže. Ten zanedlouho dorazil, a když uviděl platební kartu, požádal o její půjčení, protože potřebuje ještě další léky, tentokrát na cukrovku. Slíbil, že kartu hned po nákupu vrátí. Senior opět čekal s otevřenými dveřmi. Muž se sice vrátil, ale bez platební karty. Tvrdil, že ji nechal v lékárně. I když slíbil, že se za chvilku vrátí, senior už se ho nedočkal. Zanedlouho zjistil, že se úspory na jeho účtu značně ztenčily a událost oznámil na policii.
Za podvod a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku stanoví trestní zákoník pro viníka trest odnětí svobody až na dva roky.
PREVENTIVNÍ RADY:
- Nikdy nedávejte nikomu svou platební kartu ani PIN! Nevěřte neznámým lidem, kteří žádají o peníze. Mnoho podvodníků využívá empatii a důvěřivost starších lidí.
- Mějte zamčené dveře a nikoho cizího nepouštějte do bytu.
- Uchovávejte PIN odděleně od platební karty. Nikdy jej nemějte napsaný na lístku u karty!
- Děti a vnoučata, zajímejte se o seniory v rodině a ptejte se jich, co je potkalo. Často je informujte o rizicích.
23. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková