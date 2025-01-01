Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátrání po pohřešovaném muži - AKTUALIZACE

Ráno odešel z domu a dosud se neozval. 

AKTUALIZACE: Muž byl vypátrán v Suchdole nad Lužnicí. Děkujeme za spolupráci.

Policisté v neděli odpoledne vyhlásili pátrání po pětačtyřicetiletém muži, který dnes ráno opustil své bydliště ve Valašských Kloboukách. Doposud o něm jeho nejbližší nemají žádné informace a s ohledem na jeho zdravotní stav o něj mají oprávněné obavy.


Pohřešovaný muž je asi 180 cm vysoký, podsaditější postavy, má tmavě hnědé až černé vlasy a výraznější obočí. Na sobě by měl mít oblečeny šedé kalhoty a lehčí khaki bundu. Na hlavě by mohl mít černou čepici a není vyloučeno, že má u sebe i žlutý batoh.
Jakékoliv informace o pohřešovaném muži přijmeme na kterékoliv policejní služebně či prostřednictvím linky 158.

23. listopadu 2025, nprap. Petr Jaroš

